Mechanische pech houdt Simply Green van titel af

• Simply Green in actie in Staphorst.

SPEULD/BRANDWIJK • De vernieuwde Simply Green is er zaterdag in Speuld niet in geslaagd de nationale competitietitel te pakken in de Farmstock 4,5 ton SuperSport Topklasse van de NTTO. Door technische problemen -een kapotte turbo- bleef Simply Green in de kwalificatierun op de tiende plaats steken.

Marien den Besten raakte hierdoor de leidende positie in het kampioenschap kwijt; Simply Green eindigde als tweede.

Vier tractoren reden de finale, waarin Secret of the Valley met 109,30 meter de beste afstand neerzette. Red Impact werd met 101,85 meter tweede en Steel to Steal pakte met 100,67 de laatste podiumplek. Simply Green was in de kwalificatie op 66,18 meter blijven steken.

Eindstand na vijf wedstrijden: 1. Secret of the Valley, 78 punten; 2. Simply Green, 74 punten; 3. Great Experience, 71 punten.

Zaterdag 6 november staat het NK in Assen op het programma.