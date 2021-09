Isis Versluis pakt eindzege in landelijke MTB-competitie

OLDEBROEK/REGIO • Isis Versluis heeft in categorie 4 de landelijke jeugdmountainbikecompetitie gewonnen. De Meerkerkse was het beste meisje.

Isis Versluis reed in de slotwedstrijd in Oldebroek naar de tweede plaats overall en kwam als eerste meisje over de meet. Haar concurrente voor de eindzege, Zoë Brakke uit Staphorst, reed al snel lek en viel hierdoor weg uit de kop van het veld.

Overige uitslagen:

Cat. 2: 13. Willem van Wijngaarden (Giessenburg).

Cat. 3: 5. Max van Kolfschoten (Giessenburg), 14. Imke van Houwelingen (Hardinxveld, zesde meisje).

Cat. 7: 4. Rick Versloot (Hardinxveld), 5. Daan Hartog (Giessenburg).

Komende zaterdag staat in Honselersdijk het NK-mountainbiken voor de jeugd op het programma.