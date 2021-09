Tractorpullingteam The Orange Glow uit Nieuwland kampioen

NIEUWLAND • Tractorpullingteam The Orange Glow uit Nieuwland, bestaande uit Martin Hijkoop en Carel Brouwer, zijn op de wedstrijd in Halsteren kampioen geworden in de 2.5 ton sport klasse. Aanhaken was al genoeg om het kampioenschap binnen te halen, maar met de laagste trede op het podium was de titel ruimschoots binnen.

In de overige wedstrijden zijn driemaal een eerste plek behaald en twee keer een tweede plek en dan nu de derde plek in Halsteren

Wat nu nog rest voor de equipe uit Nieuwland is het NK in Assen.