De Snelvlucht wil af van oubollig imago

tienhoven • Postduivenverenigingen als De Snelvlucht in Ameide hebben te kampen met een oubollig imago. Dat moet veranderen vinden de broers Holleman.

Wie wil er tegenwoordig nog ‘aan de duiven’? Bijzonder weinig mensen, zien ze ook bij postduivenvereniging De Snelvlucht in Ameide. Het imago van oubolligheid moet voorbij zijn, vinden ze. En dus willen ze er alles aan doen om de sport weer sexy te maken. “Als we niets doen, sterft deze eeuwenlange traditie uit.”

De ‘roekoe-roekoe’-geluiden vliegen je om de oren in de tuin van André en Eddie Holleman. De broers, die allebei aan de Lek in Tienhoven wonen, zijn al hun hele leven lang in de ban van de duif. Maar veel fans zoals zij zijn er niet meer, verzucht André.

“Nee, mensen denken al snel: o, dat is iets wat mijn overgrootvader deed.” En dat is nu juist het probleem. Ben Geerink, voorzitter van Duivensportbond NPO, weet het kort uit te leggen. “Onze huidige leden worden alleen maar ouder, en er komen nauwelijks nieuwe leden bij. Dan heb je al snel berekend dat de sport op den duur niet meer kan bestaan.”

Kijk alleen al naar de provincie Utrecht. Zo’n vijftig jaar geleden waren er ruim honderd verenigingen, nu zijn er nog een stuk of veertig over. Tegelijkertijd neemt het ledenaantal af, zelfs toen de sport een paar jaar geleden werd uitgeroepen tot immaterieel erfgoed. Die daling is deels uit te leggen, zegt Geerink. Als je duiven wil houden heb je al snel een tuin nodig. “Maar bij veel nieuwbouwprojecten mag je niet meer zo’n til neerzetten. En dan heb je ook nog het aspect dat er vooral ouderen aan meedoen; dat trekt de jongere generaties niet per se aan.”

Enorme spanning

De vereniging van André en Eddie heeft nu dan wel veertig leden, maar dat komt met name omdat het met andere clubs uit de regio is gefuseerd, geven ze toe. “Het zou ons echt aan het hart gaan als de sport ermee stopt”, vertelt Eddie.

“Dit is wat mij betreft de mooiste hobby die er is. Zeker tijdens wedstrijden, als we ze bijvoorbeeld in Zuid-Frankrijk loslaten en als ze dan een poos later thuis komen gevlogen... Ja, dan staan wij hier te juichen in de tuin.”

Natuurlijk, geeft André aan, je moet er wel tijd en energie in stoppen. De duiven worden niet zomaar als kampioen geboren. “Maar de spanning die je tijdens zo’n wedstrijd ervaart, gun ik iedereen.”

Ladies League

De vraag waar het allemaal om gaat: hoe trek je nieuwe, jongere leden? De sport wordt al hipper, zegt André.

“Veel duiven dragen een GPS-tracker om hun pootjes, zodat je kunt zien hoe ze precies zijn gevlogen.” Een beetje als een live-action videospel, dus. Daarnaast doet de bond haar best om vrouwen aan de duiven te krijgen. Er is zelfs een Ladies League opgezet.

Ook De Snelvlucht nodigt iedereen van harte uit om eens bij hun duiven te komen kijken.

Roos van Bijnen | RTV Utrecht