Triade start met overwinning

NIEUWPOORT • Triade is het nieuwe veldseizoen begonnen met een 10-4 overwinning op Ventura Sport.

Bij rust was de strijd al gestreden (9-1). In de tweede helft stokte de aanvalsmachine, maar verdedigend stond het wel als een huis.

Bij de Nieuwpoortse korfballers maakten onder anderen Noa Schuurman en Robert van Renswoude hun debuut in de hoofdmacht. Roelant Kant en Amy van Driel ontbraken vanwege blessures, Carolien Korevaar heeft Triade verruild voor een andere club en Lisette Zaal is gestopt in de selectie en gaat spelen in Triade 3.