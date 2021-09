Red Dream kampioen

HALSTEREN/BLESKENSGRAAF • Met vijf overwinningen in evenzoveel wedstrijden is tractorpullingteam Red Dream zeer overtuigend nationaal competitiekampioen geworden in de Farmstock 4,5 ton SuperSport Promoklasse van de NTTO.

Laurens van Vuuren zette in de finale een afstand van 107,90 meter neer. De concurrentie bleef daar ver van verwijderd.

Eindstand: 1. Red Dream, 100 punten; 2. Red Devil, 78 punten; 3. Crazy 810, 74 punten.

De volgende wedstrijd voor Red Dream is het Nederlands kampioenschap op zaterdag 6 november in Assen.