Open viswedstrijd in Hoornaar

HOORNAAR • Sportvissers uit de regio kunnen zich opgeven voor een open viswedstrijd op zaterdag 25 september in Hoornaar.

Er zal worden gevist in polderwater. De loting is om 07:15 uur op het Dirk IV-plein. Er zal worden gevist van 08:00 tot 12:00 uur. Na afloop worden de prijzen uitgereikt in Het Bruisend Hart.

Aanmelden kan tot en met donderdag 23 september bij M. Oskam, tel. 06-38303455, e-mail: m.oskam@hotmail.com. Het inschrijfgeld bedraagt 7,50 euro.