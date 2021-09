Streefkerkers sterk op eigen tennistoernooi

STREEFKERK • In Streefkerk is bij tennisvereniging Streveland het Steefkerk Open dubbeltoernooi gehouden. Vooral de eigen spelers van de club presteerden goed; veel finales waren een volledig Streefkerks onderonsje. Britt van der Meijden won zelfs in twee categoriën.

De uitslagen:

Heren dubbel 6: A. van Minnen/E. Versteeg.

Dames dubbel 6: B. van der Meijden/T. den Ouden.

Gemengd dubbel 6: B. van der Meijden/P. van der Meijden.

Heren dubbel 17: M. Bosse/R. Slagboom.

Dames dubbel 17: L. van Houtum/M. Verheij.

Gemeng dubbel 17: C. Boekhout/A. van der Hee.

Heren dubbel 17 45: A. Deelen/B. Hol.

Heren dubbel 8: W. van der Beek/ Tristan Houweling.

Dames dubbel 8: R. Corver-Spits/Y. Vlot.

Gemengd dubbel 8: O. Lakerveld/F. Ansink.