Dirk Jan Verspuij maakt favorietenrol waar in tijdrit en wint voor zesde keer

GROOT-AMMERS • Dirk Jan Verspuij kwam, zag en overwon. Wéér zette hij zaterdag de beste tijd neer in de tijdrit om de Jan van der Meijden Bokaal.

Het was de zevende editie van de tijdrit die traditiegetrouw in de Groot-Ammerse polder wordt verreden. Dirk Jan Verspuij won de bokaal al voor de zesde keer. De beker is vernoemd naar de man die bij leven zoveel heeft betekend voor de wielersport in de Alblasserwaard.

De individuele tijdrit ging over dertien kilometer. De omstandigheden waren zomers, maar de 49 deelnemers dienden wel af te rekenen met de noordoosten wind.

Bij de vrouwen zette Liezeke Schakel van IJssportvereniging Alblasserwaard al vroeg in de wedstrijd een snelle tijd neer. Haar 20.12 (37,87 km/uur) bleek goed voor de overwinning. De jonge Merel Hartog (Giessenburg) kwam met 20.39 het dichtst bij haar in de buurt. ‘Veteraan’ Wilma de Moel completeerde met 21.24 in haar thuiswedstrijd knap het podium.

Venijn in de staart

De 17.27 (43,84 km/uur) van Henk de Jong was lange tijd de te kloppen tijd bij de mannen. Het venijn zat namelijk in de staart. Topfavoriet Dirk Jan Verspuij bezweek niet onder de druk en klokte 17.20 (44,13 km/uur), waar niemand meer aan kwam. Slotrenner Arie Peter Brouwer maakte het nog wel heel spannend, maar strandde op 17.24. De piepjonge Evan Terlouw toonde zijn talent door in dit geweld uiterst knap vierde te worden.

Heren: 1. Dirk Jan Verspuij,17.20; 2. Arie Peter Brouwer, 17.24; 3. Henk de Jong, 17.27; 4. Evan Terlouw, 18.04; 5. Jan Bassa, 18.06; 6. Jarno van Krimpen, 18.08; 7. Gerit Wemmers, 18.11; 8. Arno van der Veen, 18.15; 9. René van Vught, 18.16; 10. Bart Jan Maat, 18.25; 1. Aart Burggraaf, 18.25; 12. Peter Hermus, 18.29; 13. Ron Verwolf, 18.32; 14. Menno Vonk, 18.35; 15. Niek Koppelaar, 18:41.



Vrouwen: 1. Liezeke Schakel, 20.12; 2. Merel Hartog, 20.39; 3. Wilma de Moel, 21.24.



Licentie (buiten mededinging): 1. Patrick de Jong, 17.29; 2. Ruben Blom, 17.52.



Volledige uitslag op: www.janvanarckel.nl