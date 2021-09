Arno van Krimpen pakt zege in België

REGIO • De Groot-Ammerse junior Arno van Krimpen heeft zondag een koers in het Belgische Wuustwezel gewonnen.

Jens Bassa stond in Bretagne aan de start voor een UCI 1.1 koers over 154 kilometer. Na 27 kilometer was er een grote valpartij waardoor de wedstrijd werd stilgelegd. Pas na een uur werd de koers hervat.

Twee ploeggenoten van Bassa zaten in de kleine kopgroep, waardoor de Goudriaanse renner pas op de plaats moest maken. Wel won hij de sprint van het peloton en dat leverde hem de veertiende plaats op. Slechts 50 van de 154 gestarte junioren haalden de finish.