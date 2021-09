Max van Kolfschoten op het podium

BURGH-HAAMSTEDE/REGIO • De landelijke mtb-jeugdwedstrijd in de duinen van Burgh-Haamstede heeft Giessenburger Max van Kolfschoten in categorie 3 de derde plaats opgeleverd.

In categorie 2 reed zijn dorpsgenoot Willem van Wijngaarden in het mulle zand naar een zeventiende plek.

Isis Versluis had in categorie 4 een slechte start doordat ze bijna achteraan stond. Na een knappe inhaalrace kwam de Meerkerkse als vijfde (en als tweede meisje) over de meet.

Rick Versloot (Hardinxveld) pakte in categorie 7 het zilver.