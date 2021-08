Opnieuw sprintzege voor jarige Fabio Jakobsen in Vuelta

SANTA CRUZ DE BEZANO • Fabio Jakobsen was vandaag opnieuw de snelste in de Ronde van Spanje. Hij versloeg in de massasprint in Santa Cruz de Bezana zijn Belgische rivaal Jordi Meeus en de Italiaan Matteo Trentin.

Het was tijdens deze editie van de Vuelta alweer de derde overwinning voor de wielerprof uit Heukelum, die vandaag zijn 25e verjaardag vierde. De renner werd opnieuw keurig gelanceerd door zijn ploeggenoten van Deceuninck-Quickstep.