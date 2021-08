Loïs den Ouden uit Nieuw-Lekkerland vijfde bij Jeugd EK Waterpolo

• Het Nederlands team, met Loïs in de middelste rij helemaal rechts.

NIEUW-LEKKERLAND • Loïs den Ouden uit Nieuw-Lekkerland is in de afgelopen week met de nationale selectie onder de 17 jaar vijfde geworden bij het Jeugd EK, dat in Kroatië gehouden werd.

Met die prestatie heeft het team zich gekwalificeerd voor het Wereldkampioenschap onder 18, dat in 2022 op de kalender staat en gehouden wordt in Australië.

Nadat de eerste wedstrijd teleurstellend verloren werd van Griekenland, herstelde de ploeg zich knap met winstpartijen tegen Frankrijk, Turkije en Oekraïne.

Toen ook Israël met 13-6 aan de kant gezet werd, was het team zeker van een plek bij de beste zes van Europa. Daardoor kwalificeerde het team zich automatisch voor de Wereldkampioenschappen van volgend jaar. De strijd om plek vijf werd gewonnen van regerend Europees kampioen Spanje.

“Natuurlijk wilden ze hoger eindigen en een medaille pakken, maar ze is tevreden met de plaatsing voor het Wereldkampioenschap”, vertelt Riet den Ouden, moeder van Loïs.

Loïs zit op de Waterpoloacademie in Eindhoven, waar ze zich vijf dagen per week bezighoudt met haar sport.