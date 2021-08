Luca van Leer tweede in derde NK-wedstrijd

ASSEN/LEERBROEK • Jeugdkarter Luca van Leer is afgelopen weekend op het TT-circuit van Assen tweede geworden in de derde wedstrijd die meetelt voor het NK.

Er werden drie heats gereden. Vanwege het wisselvallige weer was het met de afstelling enigszins gokken. Dit pakte in de eerste manche met een vijfde plaats niet goed uit. In de tweede manche eindigde de Leerbroekse karter als derde en in de derde heat kwam hij als tweede over de finish.

Dit resulteerde in een tweede plek in het dagklassement en eveneens in de tweede plaats in de NK-tussenstand.

Er staan nog drie NK-wedstrijden op het programma, medio oktober en november in Eindhoven, Berghem en Spa.