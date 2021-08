Zomercompetitie op de Donk in Hoornaar met 26 vissers en 185 vissen een groot succes

HOORNAAR • Hengelsportvereniging (HSV) De Donk heeft de zomercompetitie op woensdag 25 augustus afgesloten met een spannende slotavond.

Zes avonden streden jonge vissers om de wisselbeker, die uiteindelijk gewonnen werd door Daylano. Het was de bedoeling om één viswedstrijd te organiseren voor jongeren uit Molenlanden en groeide uit tot een competitie van zes wedstrijden. Vanwege de vakantie waren er steeds nieuwe deelnemers en heeft niemand alle avonden mee gevist. In totaal hebben 26 jongeren deel genomen.

Naast ervaren vissers waren er ook debutanten. Sara ving tijdens haar visdebuut een snoek van 51 centimeter en ging er trots mee op de foto. Er werd gevist met een stok, dobbers die niet wilden staan en sommige vissers probeerden zelfs of er vissen in de bomen zaten. Door het enthousiasme van deelnemers en organisatoren werd het een heuse competitie.

Het was voor de organisatoren mooi om te zien dat er werd samengewerkt als er lijnen in de knoop zaten of haakjes op waren. Jong en oud was aanwezig om aan te moedigen, hengels vast te houden als het te zwaar werd of tijdens een break om even wat energie kwijt te raken. Ook weten de jonge vissers nu het verschil tussen een snoek, baars en bliek.

De prijsuitreiking was kort na het eindsignaal op de Donk in Hoornaar. Marcel Oskam, de voorzitter van HSV De Donk, reikte de prijzen aan de winnaars. Daylano had een topdag en ving bij elkaar 40 vissen met een totale afmeting van 399 centimeter. Hij versloeg koploper Liam, die met 24 vissen en 300 centimeter tweede werd. Abel legde met 20 vissen en 236 centimeter beslag op de derde plaats. Totale vangst van 26 vissers in 6 wedstrijden was 185 vissen met een totale lengte van 2187 centimeter.

Het begon met een spontane actie van Donk vrijwilliger Jannie Rietveld, die zomeractiviteiten wilde organiseren op de Donk. Ze diende een plan in bij de gemeente Molenlanden en won de prijs voor ‘het beste idee’. Na elke wedstrijd was er iets te eten en te drinken voor alle deelnemers en op de laatste avond ook voor het publiek. De competitie kende alleen winnaars, want er was voor alle deelnemers een prijs.

In 2022 is er weer een zomercompetitie op de Donk in Hoornaar. Daylano verdedigt dan de wisselbeker.