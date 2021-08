Derde plek voor Jens Bassa in België

HERENTHOUT/GOUDRIAAN • Jens Bassa is zaterdag derde geworden in een koers in het Belgische Herenthout.

Het tempo in de 90 kilometer lange wedstrijd lag zo hoog dat ontsnappen er nauwelijks in zat. Toch wist de Goudriaanse junior op negen kilometer voor de finish samen met drie andere renners achttien seconden te pakken op het peloton.

Door het vele kopwerk was bij Jens Bassa in de sprint het beste er al af, waardoor hij tevreden was met zijn podiumplek.