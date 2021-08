Tim Verwolf veertiende in Maassluis

• In Maassluis was de zege voor Rick Versloot.

MAASSLUIS/REGIO • Jan van Arckel-jeugdrenner Tim Verwolf is zaterdag veertiende geworden in de Jeugdronde van Maassluis, categorie 7.

Zijn ploeggenoot Rick Versloot (Hardinxveld) won de koers, Mees Bassa (Goudriaan) werd 23e.

Isis Versluis (Meerkerk) werd in categorie 4 ingesloten in de eindsprint; ze kwam als dertiende over de meet.