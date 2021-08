Red Dream officieus al kampioen

BAKEL/BLESKENSGRAAF • Met de vierde overwinning op rij is het Bleskensgraafse tractorpullingteam Red Dream zaterdag in Bakel al officieus kampioen in de nationale competitie in de Farmstock 4,5 ton SuperSport Promo-klasse van de NTTO geworden.

Zaterdag 11 september in Halsteren hoeft Red Dream alleen maar aan te haken om de titel officieel binnen te halen.

Drie tractoren plaatsten zich in Bakel voor de finale. Laurens van Vuuren zette hierin de winnende afstand van 121.50 meter neer. Red Devil werd tweede met 117,22 meter en Red Adventure derde met 91,84 meter.

NK-tussenstand na vier van de vijf wedstrijden: 1. Red Dream, 80 punten; 2. Red Devil, 64 punten; 3. Bruggeman, 58 punten.