Biljartvereniging ’t Waellant in Nieuw-Lekkerland zoekt leden

NIEUW-LEKKERLAND • Biljartvereniging ’t Waellant uit Nieuw-Lekkerland is op zoek naar nieuwe leden.

De biljartvereniging bestaat momenteel uit 18 leden die elke dinsdagmiddag competitie biljarten in het ‘t Waellant aan de Ooievaar 10 te Nieuw-Lekkerland. Door een terugloop van het aantal actieve leden kan de vereniging weer nieuwe leden gebruiken.

De contributie bedraagt 7 euro per maand. De speeltijd op dinsdagmiddag is van 13.00 uur tot ongeveer 17.00 uur. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Ton van Veenhuyzen via 06-16151575.