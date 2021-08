Brons voor jeugdteam TTV Streefkerk

VEENENDAAL/STREEFKERK • Het 560 kg-jeugdteam van TTV Streefkerk is zaterdag knap derde geworden op het NK-touwtrekken in Veenendaal.

De Streefkerkse seniorenploegen (achttal in de 600 kg- en 640 kg-klasse en zestal in de 540 kg-klasse) vielen niet in de medailles.