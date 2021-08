Fabio Jakobsen pakt met tweede ritzege in Vuelta ook de groene trui terug

LA MANGA DEL MAR MENOR/HEUKELUM • Fabio Jakobsen heeft zijn tweede ritzege in de Vuelta 2021 te pakken. Zaterdag troefde hij Alberto Dainese en Jasper Philipsen af in de massasprint.

Als een duveltje uit een doosje verraste The Hurricane of Heukelum zijn rappe concurrenten. En passant nam Jakobsen ook de groene trui weer over van Philipsen.

Op Eurosport zei Fabio Jakobsen: "Het is heel speciaal om hier weer te staan. Het team deed het geweldig deze etappe, want ze hielden het tempo hoog. Ik raakte ze wel even kwijt, maar ik had nog steeds een goede positie. Ik ging op tweehonderd meter aan en ik was gewoon de snelste in de sprint."







