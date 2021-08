Fabio Jakobsen maakt het ‘onmogelijke’ waar en wint vierde etappe Vuelta

SPANJE/HEUKELUM • Fabio Jakobsen heeft op magistrale wijze de vierde etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In de sprint klopte The Hurricane of Heukelum onder anderen Arnaud Démare en Michael Matthews, waarmee hij bewees terug te zijn op het allerhoogste niveau. Oftewel: iets meer dan een jaar naar zijn horrorcrash in de Ronde van Polen maakte Jakobsen het 'onmogelijke' waar.





En passant pakte te sprinter van Deceuninck - Quick Step ook nog eens de groene trui. Woensdag liggen er gelijk alweer kansen voor Jakobsen, want ook dan wordt een massasprint verwacht.

"Dit is een droom die uitkomt", zei Fabio Jakobsen vlak na de finish. ,,Na die crash was het een lange weg terug, maar ik ben blij dat ik er ben. Hier hebben veel mensen tijd en moeite in gestoken en dit is ook hun overwinning, van de mensen in Polen tot mijn familie en iedereen ertussenin.”





?Un segundo día de sprint en La Vuelta que ha acabado con una emotiva victoria de @FabioJakobsen. Revívelo en 1'.



?A second sprint stage in this #LaVuelta21 saw an emotional victory for ???? Fabio Jakobsen at Molina de Aragón. The 1' summary.@gorouvy pic.twitter.com/oyN9jVWSKU — La Vuelta (@lavuelta) August 17, 2021

