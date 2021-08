Fabio Jacobsen kan weer met de allerbesten mee en sprint naar tweede plaats in tweede etappe Vuelta

SPANJE/HEUKELUM • Als er nog een spoortje van twijfel was, dat heeft Fabio Jakobsen dat zondag weggenomen. The Hurricane of Heukelum sprintte naar de tweede plaats in de tweede etappe van de Ronde van Spanje.

Iets meer dan een jaar na zijn horrorcrash in de Ronde van Polen doet Fabio Jakobsen weer met de allerbesten mee. In de eindsprint van de tweede etappe van de Vuelta werd Jakobsen nipt geklopt door Jasper Philipsen.

Jakobsen krijg in Spanje nog meer kansen, waar een handvol massasprints zijn voorzien.





So close for @FabioJakobsen today at #LaVuelta21, but so happy for him. Back in a Grand Tour and already on the podium despite being boxed in in this chaotic finale. pic.twitter.com/qM0aVPEBeI