Annebeth Kubbe uit Noordeloos hoopt op top-10 notering bij WK Voltige in Hongarije

NOORDELOOS • Annebeth Kubbe (21) uit Noordeloos doet van donderdag 26 tot en met zondag 29 augustus mee aan het WK Voltige in Hongarije. Ze hoopt met het paard Klintholms Ramstein in de top 10 te eindigen, maar heeft eigenlijk geen idee of die verwachting reëel is.

“Het is erg lastig om te weten waar je precies staat, want er zijn vanwege corona zoveel wedstrijden niet doorgegaan”, vertelt Annebeth. In de paar wedstrijden die de afgelopen maanden doorgegaan zijn, behaalde ze goede resultaten. Zo werd ze onlangs zevende tijdens een grote internationale wedstrijd in Frankrijk.

Vanwege die goede resultaten werd ze door de KNHS (de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie) uitgenodigd om mee te doen aan de WK in Hongarije. Elk land mag maximaal drie deelnemers inschrijven. Nederland doet mee met twee equipes, omdat er niet meer voltigers waren die het benodigde minimum aantal punten behaald hadden.

Kracht van concurrenten

Doordat er maar zo weinig wedstrijden gehouden zijn, in 2020 zelfs geen enkele, weet Annebeth niet precies waar ze zelf staat en hoe sterk haar concurrenten zijn. “Om eerlijk te zijn hebben we zelfs geen idee wie er precies allemaal meedoen aan het WK in Hongarije”, vertelt ze. “We hebben in onze voorbereidingen vooral gefocust op onszelf en de oefeningen die we moeten doen.”

Normaal gesproken bestaat een wedstrijd Voltige uit drie rondes. Allereerst is er een ronde met alleen verplichte oefeningen, vervolgens een ronde waarin een combinatie gemaakt mag worden van verplichte oefeningen en vrije oefeningen en ten slotte een ronde waarin de deelnemers volledig vrij zijn om te laten zien wat ze willen. Annebeth: “De combinatie van verplichte oefeningen en vrije oefeningen en de ronde waarin je volledig vrij bent, vind ik de leukste.”

Ze bereidt zich goed voor op haar deelname aan het WK en werkt intensief samen met drie trainers uit Denemarken, Frankrijk en Nederland. Vier jaar geleden verhuisde Annebeth zelfs naar Denemarken om daar te trainen bij Lasse Kristensen, één van de beste Voltige coaches ter wereld.

Dans en turnen

Doordat er in 2020 geen wedstrijden waren, hadden Annebeth en haar eigen paard Evermore R alle tijd om de Voltigesport te leren en zich voor te bereiden voor het wedstrijdseizoen. “Ik doe veel dans- en krachttrainingen en diverse turnoefeningen, zoals de handstand en de radslag. Voltige is een combinatie van dans en turnen op de rug van een galopperend paard.”

Bij het komende WK doet Annebeth mee aan zowel de solowedstrijden als de landenwedstrijd. Er worden tijdens die wedstrijden diverse varianten afgewerkt van de drie gebruikelijke rondes van verplichte en vrije oefeningen.

Omdat de sport die Annebeth beoefent duur is, is er een stichting opgericht om haar topsportcarrière te ondersteunen. Meer informatie daarover staat op www.stichtingvaultforgold.com.