Mooie wedstrijden tijdens het Open Tenniskids Toernooi TV Meihoven

AMEIDE • Op woensdag 28 juli deden 20 tenniskids in Ameide mee aan de eerste editie van het Open Termeise Zomer Tenniskids Toernooi.

Het werd een heerlijk sportieve middag met veel mooie wedstrijden. Er is in twee categorien gespeeld: in Rood (t/m 8 jaar) en in Groen (t/m 12 jaar).

De prijswinnaars zijn: Rood: 1e prijs Cindy, 2e prijs Guus. Groen: 1e prijs Sven, 2e prijs Benjamin.