Selectie EK jeugdmennen in Selestat belegt trainingsweekend in Lexmond

LEXMOND • In het afgelopen weekend heeft de jeugdselectie hun laatste gezamenlijke training gehad voor het EK jeugdmennen, dat van 25 tot en met 29 augustus gehouden wordt in Selestat in Frankrijk.

De selectie was te gast op het mooie terrein van de Killesteynruiters in Lexmond. De familie De Hoop verzorgde het hele weekend.

Onder leiding van Hans Zumbrink, Christiaan Provoost, Erik Couwenberg en Wim Veldboom werd er op zaterdag een individuele dressuurtraining gegeven en na afloop daarvan werd er met zijn allen een vaardigheidsparcours opgezet dat dan al voor zondag klaar stond. Er is fanatiek getraind die dag en nog even werden de laatste puntjes bij iedereen op de i gezet.

’s Avonds is er met de hele club genoten van een heerlijke barbecue waar iedereen het erg naar zijn zin had en zo de teamsfeer verhoogd werd.

Na afloop van de barbecue hebben Hans en Christiaan middels een powerpoint nog eens alle regelementen, de reis (wat je allemaal kan verwachten), wat mee te nemen en wat nog te regelen doorgenomen, zodat iedereen zich de komende twee weken goed kan gaan voorbereiden.

Op zondag werd er begonnen met het rijden van de dressuurproef compleet in tenue onder het toeziend oog van jurylid Jaap Boom. Jaap beoordeelde de proef met punten en ondertussen werd de proef ook op video vastgelegd en ingesproken met commentaar van Jaap erbij.

Deze video-opname krijgt ieder dan weer thuis op de mail zodat ze er nog eens goed naar kunnen kijken en hun voordeel mee kunnen doen.

Na afloop heeft de jeugd zich weer verzameld en werd het vaardigheidsparcours verplaatst, omdat er ’s nachts erg veel regen was gevallen en het terrein daar erg nat geworden was.

De dressuurbaan had zich onder al die nattigheid erg goed gehouden dus mochten ze nogmaals het parcours daar opbouwen. Gelijk een mooie les parcoursbouwen.

Die dag heeft iedereen nogmaals ingespannen en het vaardigheidsparcours gereden en waar nodig werden direct de nodige aanwijzingen nog gegeven. Om kwart over vijf, toen iedereen opgeruimd en klaar voor vertrek stond, werd er nog even verzameld om afscheid te nemen.