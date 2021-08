Wielerronde van Ameide-Tienhoven gaat door op polderparcours

AMEIDE/TIENHOVEN A/D LEK • De wielerronde van Ameide/Tienhoven a/d Lek gaat zaterdag 11 september door. In verband met de coronamaatregelen wordt uitgeweken naar het parcours in de polder, waar het voor het publiek makkelijker is om anderhalve meter afstand te houden.

Aan de start komen de nieuwelingen-dames (13:30 uur) en de Sportklasse-heren (15:00 uur). Met name in de laatste klasse zullen diverse regiorenners aan het vertrek staan.

De Ronde van Ameide/Tienhoven a/d/ Lek is één van de weinige koersen in de regio die dit seizoen verreden zal worden.