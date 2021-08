Poldercross Ottoland gaat definitief door op zaterdag 28 augustus

OTTOLAND • De tweede editie van de Ottolandse Poldercross gaat zaterdag 28 augustus definitief door. Uiteraard zal de organisatie zich wel aan de dan geldende coronamaatregelen houden.

Voor Ottolanders is er nog beperkt plaats in de Funcross. Inschrijven kan via: www.poldercross-ottoland.nl/

Het complete programma van de Poldercross zal binnenkort bekend worden gemaakt. Bezoekers betalen 5 euro entree; kinderen tot en met twaalf jaar hebben gratis toegang. Ook het parkeren is gratis.