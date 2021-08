NOORDELOOS/REGIO • De jaarlijkse ploegentijdrit voor recreanten, georganiseerd door RC Jan van Arckel, wordt gehouden op woensdagavond 25 augustus. Er wordt gereden op het vaste tijdritparcours in de polder tussen Noordeloos en Ameide.

Vanaf 17:30 uur is de permanence, bij SV Noordeloos aan de Nieuwendijk, open. De eerste start vanaf de Kerkweg is om 19:00 uur. De finish ligt op de Tiendweg.

Er is startgelegenheid in de regionale recreatieve categorieën: jeugd, dames, heren, gemengd en gezinsploegen. In beperkte mate kan er ook ingeschreven worden door renners met een licentie en ploegen van buiten de regio. Hun tijden worden geregistreerd, maar zij doen buiten mededinging mee.

Inschrijven kan uitsluitend vooraf via de website van RC Jan van Arckel, tot en met 23 augustus. Ter plaatse inschrijven is dus niet mogelijk. Dit mede in verband met de coronaregels die moeten worden aangehouden.