Christiaan van Rees dertiende in België

GROOT-AMMERS • Jan van Arckel-nieuweling Christiaan van Rees is zondag dertiende geworden in een koers in het Belgische Deftinge Lierde.

Een valpartij in de 64 kilometer lange koers zorgde voor een tweedeling in het peloton. De renner uit Groot-Ammers was er niet bij betrokken, maar zat er wel achter. Toch kon hij weer terugkomen.

Christiaan van Rees probeerde op de laatste klim nog weg te rijden, maar dat lukte niet. Desondanks klasseerde hij zich als dertiende.