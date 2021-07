Isis Versluis sterk op de VAM-berg

REGIO • Isis Versluis heeft zaterdag sterk gepresteerd tijdens de landelijke jeugdmountainbikewedstrijd op de VAM-berg (Drenthe). De Meerkerkse MTB’er van Jan van Arckel werd eerste bij de meiden in categorie 4 en, na een foutje in de slotronde, derde overall.

In categorie 2 streed Willem van Wijngaarden (Giessenburg) dapper mee. Zijn inspanningen waren goed voor de dertiende plaats. Ondanks een val in de eerste ronde werd Max van Kolfschoten (Giessenburg) nog knap vijfde in categorie 3. Imke van Houwelingen (Hardinxveld) kwam als twaalfde over de meet.

Valpartij

Andres van der Streek (Ottoland) debuteerde in categorie 5 met een verdienstelijke achtste plaats. Het debuut van zijn dorpsgenoot Ivan Korevaar in categorie 6 verliep heel wat ongelukkiger. Hij kwam hard ten val in de afdaling.

Hardinxvelder Rick Versloot reed ondanks een slechte startpositie in de categorie 7 naar een prachtige overwinning. Daan Hartog (Giessenburg) handhaafde zich eveneens in de top-3, maar viel hieruit weg vanwege een lekke band.