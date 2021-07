Fabio Jakobsen on fire: tweede etappezege in Tour de Wallonie

HEUKELUM • Fabio Jakobsen heeft zaterdag zijn tweede etappezege geboekt in de Tour de Wallonie. De rappe renner uit Heukelum klopte Matteo Fabbro en Milan Menten in de sprint van het flink uitgedunde peloton.

De laatste etappe van Tour de Wallonie was 192 kilometer lang en voerde de renners door de Belgische heuvels. Jakobsen hield stand en werd in de sprint perfect gelanceerd door zijn ploeggenoten van Deceuninck-Quick Step.

Het betekende ook meteen zijn tweede overwinning na zijn verschrikkelijke val in de Ronde van Polen, nu bijna een jaar geleden. Fabio Jakobsen richt zich vizier nu op de Ronde van Spanje (Vuelta), waar hij hoopt ook mee te kunnen dingen naar een etappezege.

Lead-out

“Het was een heel lastig parcours. Ik heb enorm afgezien vandaag en gisteren. Gisteren was ik niet goed genoeg, maar vandaag had ik wel de benen. Ik moet mijn ploegmaten bedanken voor deze zege. De lead-out was echt perfect. Mijn taak vandaag was alleen nog maar even sprinten in de slotmeters”, zei Jakobsen tegen Wielerflits. “Dat Sénéchal me vandaag weer helpt bij het winnen van de sprint, is heel mooi. Hij was er ook bij in Polen en hield mijn hoofd omhoog zodat ik niet stikte. Ik kan wel zeggen dat ik van hem houd.”

Lees ook: www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/sport/243308/tranen-van-geluk-bij-winnende-fabio-jakobsen-met-videobeelden-