Stefan Verhoeff elfde in Ronde van Kosovo

REGIO • Belofterenner Stefan Verhoeff uit Groot-Ammers is knap elfde geworden in de driedaagse Ronde van Kosovo. Zijn dorpsgenoot Jarri Stravers eindigde als 63-ste. Verhoef moest in het eindklassement iets meer dan twee minuten toegeven op de Franse winnaar Tristan Delacroix.

Het verschil werd al in de eerste etappe gemaakt. Delacroix won deze, Stefan Verhoeff werd op 1.53 achtste. Jarri Stravers (70e) verloor in deze etappe dik zeven minuten.

In de tweede etappe kwamen Verhoeff en Stravers respectievelijk als zesde en zevende over de meet en in de slotetappe werd Verhoeff tiende en Stravers 36e.