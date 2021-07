Jost van de Streek op podium in Philipinne

• Jost van de Streek derde in Philipinne. (Foto: Privéfoto)

REGIO • Jan van Arckel-nieuweling Jost van de Streek deed vrijdag van zich spreken in het Zeeuwse Philipinne. De Ottolander eindigde als derde in een criterium, met kasseienstrook, over 50 kilometer.

Zijn ploeggenoot Thijs Wemmers (Bleskensgraaf) kwam als twintigste over de meet.

Zaterdag zaten Van de Streek en Wemmers in een vijf man sterke kopgroep in Rucphen. Het Jan van Arckel-duo klasseerde zich respectievelijk als vierde en vijfde.