Alblasserwaardse wielerklassieker Arno Wallaard Memorial gaat ook in 2021 niet door

MEERKERK/REGIO • De Alblasserwaardse wielerklassieker Arno Wallaard Memorial (AWM) gaat net als vorig jaar ook in 2021 niet door. De organisatie heeft dit besluit deze week ‘met grote spijt’ moeten nemen.

De koersdatum was eerder al verplaatst van 17 april naar 11 september. De huidige coronamaatregelen laten het echter niet toe dat publiek vrijelijk bij start en finish aanwezig is. Reden voor de organisatie om tot afgelasting over te gaan, omdat ‘de doelstelling een mooie wielerwedstrijd te organiseren voor de wielerliefhebbers in de polder en daarbuiten’ vanwege de restricties niet gehaald kan worden.

De AWM 2022 staat voor zaterdag 16 april op de wielerkalender.

Toertocht

Overigens gaat de toertocht wel door. Deze staat voor zondag 12 september 2021 op het programma. Met de toertocht kunnen de coronarestricties wel gehanteerd worden.

Hoofdsponsor

Aannemersbedrijf Wallaard uit Noordeloos heeft toegezegd ook in 2022 en de daaropvolgende jaren hoofdsponsor te blijven van de Arno Wallaard Memorial en garant te zullen staan voor het voortbestaan van het evenement.