Nikki Hofstede uit Lexmond vastbesloten om golfprof te worden

LEXMOND • Nikki Hofstede (19) uit Lexmond scoort de laatste tijd goed op amateur golftoernooien en wil begin volgend jaar de stap maken om golfprofessional te worden.

Onlangs nog won ze een amateur golftoernooi in Polen en vorige week mocht ze namens Nederland meedoen aan het jeugd EK golfen, dat in Ierland gehouden werd. Na een dagje uitrusten, thuis in Lexmond, vertrekt ze daarna naar Noord-Brabant voor een open toernooi.

“Het is hard werken, zonder dat je betaalt krijgt. Ik beschouw het als een soort studie, waarin je veel leert”, vertelt Nikki. In de golfsport gaat veel geld om, maar niet bij het amateur golfen. “Je krijgt een beker en een schouderklopje als je wint, maar verder niets”, vervolgt de negentienjarige Lexmondse. Ze wordt financieel iets geholpen door de Nederlandse Golf Federatie (NGF).

Lange onderbreking

Nikki golfde al toen ze zes jaar oud was. Ze ging met haar ouders mee naar de golfbaan en vermaakte zich prima. Maar toen haar golfleraar overleed, had dat zoveel impact op haar, dat ze bijna tien jaar lang geen club meer aangeraakt heeft.

Dat veranderde toen ze samen met haar nichtje en haar ouders op vakantie was en daar de golfclub zomaar weer eens ter hand nam. “Toen ineens wist ik het, ik wilde pro worden.” Dat was in 2016. “Mijn ouders hadden zoiets van; dat zien we nog wel.”

Nadat ze haar studie VWO afrondde, ging ze full-time aan de slag met golfen. Nikki schreef zich in voor internationale wedstrijden en werd opgemerkt door de landelijke bond. Ze zit niet bij de landelijke selectie, maar wordt door de bond wel geregeld gevraagd om Oranje te vertegenwoordigen op toernooien.

Stormachtig goed

De laatste maanden verlopen stormachtig goed voor Nikki. Ze won in Polen en behaalde haar persoonlijke doelen tijdens het EK in Ierland, waar ze voor het eerst meedeed aan een toernooi van dit kaliber. “We speelden daar op de mooiste en moeilijkste banen van de wereld. Ik merkte daar dat ik goede stappen voorwaarts gemaakt heb, maar ook nog veel moet leren.”

“Sommige dingen in de golfsport moet je in de praktijk ervaren en leren. Ik heb bijvoorbeeld veel opgestoken van het Zweedse team, dat tot de wereldtop behoort. Ik vond het leerzaam om te zien hoe zij plezier beleven aan het spelletje en tegelijkertijd de focus voortdurend behouden.”

Haalbaar

“Het is mijn droom om golfpro te worden. Als ik kijk naar de progressie die ik met name in het afgelopen jaar geboekt heb, is het haalbaar. Als ik net zo hard kan blijven werken, moet het mogelijk zijn. Maar je weet het niet, het hangt van zoveel factoren af of het lukt. Ik heb in ieder geval de juiste mensen om me heen.”

Met het spelen van zoveel mogelijk toernooien, die ze voor een deel samen met haar vriend kan bezoeken, bereidt Nikki zich voor op de grote stap naar de professionele golfsport.

“Eigenlijk had ik in het afgelopen jaar al de stap willen zetten, maar die keuze heb ik moeten uitstellen omdat corona roet in het eten gooide. Maar ik kan goed focussen en heb mijn doel gewoon wat vooruit geschoven. In januari 2022 wil ik een kwalificatietoernooi spelen, dat is op het hoogste niveau in Europa. Daar moet blijken of het me gaat lukken.”