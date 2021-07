Comeback Jens Bassa met 39e plaats in België

MENEN/GOUDRIAAN • In zijn eerste wielerkoers van dit jaar is Jens Bassa 39-ste geworden in België.

De Goudriaanse nieuweling deed zondag mee aan Menen-Kemmel-Menen, een UCI 1.1 wedstrijd. Er stonden 132 renners aan de start.

Na zijn crash van vorig jaar was het voor Jens Bassa even wennen. Hij hoopt het wedstrijdritme weer snel te pakken te hebben.