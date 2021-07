Celine Bron zesde op Europees kampioenschap BMX

ZOLDER/SCHELLUINEN • De negentienjarige Celine Bron uit Schelluinen is zondag zesde geworden op het Europees kampioenschap BMX in het Belgische Zolder in de categorie Woman 17 jaar en ouder. Haar zus Melanie (17) werd in de kwartfinale uitgeschakeld.

Voor Celine Bron was het pas haar tweede wedstrijd in 21 maanden. Vanwege de coronamaatregelen kende ze qua wedstrijdritme een verre van ideale voorbereiding. Desondanks zette ze met een zesde plaats in de finale een mooie prestatie neer.

Melanie Bron kwam voor het eerst uit in de categorie 17 jaar en ouder. Doordat er gereden werd met het scramble-systeem troffen de zussen elkaar in de derde heat en ook in de kwartfinale. Melanie eindigde in de kwartfinale als vijfde; de beste vier gingen door naar de halve eindstrijd. Niettemin was de Schelluinse een ervaring rijker.