Triade cancelt mixtoernooi

NIEUWPOORT • Vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen heeft het bestuur van KV Triade besloten het Promo Computers Mixtoernooi op zaterdag 17 juli niet te laten doorgaan.

“Als club willen we onze maatschappelijke verantwoording nemen en nu niet een groot toernooi organiseren waaraan mensen uit heel Molenlanden meedoen”, aldus voorzitter Roelant Kant. “Volgend jaar hopen we weer een mooi en groot toernooi te kunnen neerzetten, waarbij we velen willen laten kennismaken met de sport korfbal.”