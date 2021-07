Daan Hartog wint ook in Bocholtz

BOCHOLTZ/REGIO • Jan van Arckel-jeugdrenner Daan Hartog steekt in een uitstekende vorm. Dat bewees de jonge Giessenburger ook zondag weer door in categorie 7 een klimkoers in Bocholtz, nabij de Duitse grens, te winnen.

Isis Versluis klasseerde zich in categorie 4 als negende; de Meerkerkse kwam als vierde meisje over de meet.