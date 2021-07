Negende plaats Tim Verwolf, Mees Bassa twaalfde

RUCPHEN/REGIO • Tim Verwolf is zaterdag negende geworden in een nationale jeugdwedstrijden in Rucphen.

De Jan van Arckel-jeugdrenner uit Langerak handhaafde zich net als ploeggenoot Mees Bassa (Goudriaan) in het peloton. Mees sprintte naar de twaalfde plek.