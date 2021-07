Red Dream pakt tweede zege

STAPHORST/BLESKENSGRAAF • Tractorpullingteam Red Dream is het seizoen uitstekend begonnen, want vrijdagavond in Staphorst werd ook de tweede wedstrijd in de Farmstock 4,5 ton SuperSport Promo gewonnen.

Laurens van Vuuren reed samen met twee concurrenten een full pull en zette in de finale met 115,49 meter de beste afstand neer. Bruggeman werd tweede met 107,66 meter en Crazy 810 derde met 98,64 meter.

In het algemeen klassement na twee van de zeven wedstrijden leidt Red Dream met 40 punten, voor Red Devil, Bruggeman en Crazy 810 met alledrie 30 punten.

De volgende wedstrijd in de nationale competitie is op zaterdag 24 juli in Cadzand.