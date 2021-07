Geslaagd beachvolleybaltoernooi voor jeugdleden Volley Meerkerk ‘95

MEERKERK • De jeugdleden van de C- en B-jeugd van volleybalvereniging Volley Meerkerk’95 hebben in de maanden mei en juni elke zaterdagochtend beachvolleybal trainingen gehad.

Deze trainingen zijn gegeven door de trainers René Versteeg en Arjan Kroes. De kinderen hebben de speciale spelregels van het beachvolleybal geleerd, de specifieke beach technieken getraind en ook uitleg gekregen over de tactieken van het beachvolleybal. Ondanks dat het niet altijd het perfecte weer was, was de opkomst groot. De jeugdleden hebben een hoop geleerd en veel plezier gehad.

De periode van beach trainingen is afgesloten met een leuk toernooi, waaraan 22 jeugdleden hebben meegedaan. De kinderen werden elk wedstrijdje gekoppeld aan een ander kind. Elke winstpartij leverde een punt op.

Aan het eind van de rit werden de behaalde punten individueel opgeteld. Hieruit kwamen twee winnaars uit de bus, die heel toevallig broer en zus zijn: Sander en Tessa Vonk. Het beachvolleybalbloed zit hen blijkbaar in de genen.

Als afsluiting werd er met zijn allen een lekker frietje met snack gegeten, besteld bij de kantine van de voetbalburen.

Nu de vakantie voor de deur staat, liggen de trainingen even stil. Na de zomervakantie hoopt Volley Meerkerk’95 weer te kunnen starten met een normaal indoor seizoen.

Kinderen en volwassenen die nog geen lid zijn, maar wel interesse hebben in de volleybalsport kunnen zich altijd melden bij de vereniging om een aantal keer kosteloos mee te trainen. Stuur hiervoor een mail naar secretariaat@volleymeerkerk.nl.