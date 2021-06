Jan van Arckel-beloften in top-10

REGIO • De Jan van Arckel-beloften maakten zaterdag de koers in het Belgische Ruislede, maar waren in de finale niet bij machte hun overtal in de kopgroep uit te spelen.

Yanne Dorenbes werd zesde, Casper van der Woude zevende, Meerkerker Noël Luijten -die in zijn eentje de oversteek naar de koplopers maakte- negende en Bram van Herk (Groot-Ammers) tiende.

Voor Stefan Verhoeff (Groot-Ammers) gooide een lekke band al in de eerste vijf kilometer roet in het eten.