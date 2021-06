Peter Kooij nieuwe trainer Triade

NIEUWPOORT/LANGERAK • Peter Kooij uit Delft is de nieuwe selectietrainer van Triade.

Kooij is door de Nieuwpoortse korfbalclub aangetrokken om de jonge selectie naar een hoger niveau te tillen.

De nieuwe trainer brengt veel ervaring mee. Zo was hij in het verleden onder meer trainer van het nationale jeugdteam van Catalonië en gaf hij korfballes in Zuid-Afrika.