Louter blije gezichten bij SV Meerkerk en HSSC’61

MEERKERK • Eindelijk mocht er na ruim acht maanden weer worden gevoetbald. Onder drukkend warme omstandigheden werd het tussen SV Meerkerk en HSSC’61 een alleraardigste wedstrijd. Tijdens en ook na de derby was het gezellig en ouderwets druk aan de Burggraaf.

We hadden er allemaal naar uitgekeken, de eerste pot voetbal mét publiek. Het was het wachten meer dan waard. De derdeklassers SV Meerkerk en HSSC’61 maakten er een aantrekkelijke wedstrijd van. Met 3-2 trok de gastheer aan het langste eind. Floren Streefkerk (2x) en Mechiel van Zessen scoorden voor de thuisploeg. Menno de Keijzer en Lennart de Groot doelpuntten voor de Heicoppers.

“Na een prima eerste halfuur zakten we behoorlijk in. Ook omdat we volop wisselden; ruim drie kwartier in de brandende zon deed mijn reservespelers geen goed”, concludeerde SV Meerkerk-trainer Gert-Jan Koekkoek na afloop. “We hadden op basis van de tweede helft een puntje verdiend”, vulde collega Marcel van Steenis aan.

Fitter

“Ik zag wel dat Meerkerk iets fitter was. Natuurlijk hebben we doorgetraind en met name op het groepsproces gestuurd, maar voor het echie voetballen is toch anders. En na afloop van een training of wedstrijd een pilsje is toch anders, dan een blikje bier uit de koeltas”, knipoogt zijn leider Hens de With.

“Laten we hopen dat dit een voorbode is voor een betere voorbereiding dan vorig seizoen. Toen maakte ik de meest dramatische start mee in mijn 25-jarige carrière. Veel blessures, vakantiegangers en halffitte spelers uit de eerste lockdown”, herinnert Van Steenis zich nog goed. “Het is jammer dat Lucas van Dam vertrekt naar Benschop, maar gelukkig kan ik vijf jonge A-junioren een kans geven om zich te bewijzen.”

Oefenvormen

Gert-Jan Koekkoek zag niemand vertrekken, maar zelfs de ervaren doelman Wilco den Tuinder weer terugkeren onder de lat. “Hij traint goed en is een welkome versterking. De omstandigheden waren niet makkelijk, maar ik ben blij dat het weer mag. De afgelopen periode was de trainingsopkomst hoog en hebben we veel getraind op speciale oefenvormen. We zijn als team beter geworden, dat zag ik vandaag terug. Ik ben tevreden. Nu gaan we op vakantie, daar is iedereen wel aan toe. Begin augustus staat de eerste training gepland.”

Groei

Het resultaat was niet het belangrijkste deze voetbalmiddag. Dat vonden de supporters langs de lijn en vooral op het gezellige terras zeer zeker. Op het veld was er onder leiding van scheidsrechter Ies Roeland uit Sleeuwijk regelmatig een drinkpauze. In en rond de kantine stonden de kannen bier nauwelijks leeg.

Tot tevredenheid van de Meerkerkse penningmeester. “We hebben geen klagen”, laat voorzitter Sjaak Versluis droogjes weten. “Het gaat super met de club. Natuurlijk hebben we in deze bijzondere tijd het voetballen gemist, maar SV Meerkerk is een loyale vereniging. We zijn corona goed doorgekomen. Geen enkele sponsor of lid heeft opgezegd. Sterker nog, we zijn zelfs gegroeid. Een jeugdteam komt over en daardoor kunnen we weer een zesde elftal bij de senioren inschrijven. We moeten zelfs puzzelen om alle teams te kunnen inroosteren. Misschien moeten we er bij een boer een kampje bijhuren...”

Ook de technische begeleiding van alle teams heeft Versluis al rond. “Een mooie basis voor een nieuw seizoen. En daarom plakken we aan de algemene ledenvergadering eind september een feestje met barbecue vast. We vieren dat we weer los mogen. Ik dan ook een stiktevreden voorzitter. Sv Meerkerk is klaar voor de herstart.”

Geen drama

Deze acyclische ontwikkeling ziet collega Frank Lakerveld ook op Het Plein. “Bij aanvang van de eerste lockdown waren we wel bang. Met de penningmeester zijn we gaan rekenen, je mist toch inkomsten uit de kantine. Maar HSSC’61 is altijd zuinig op haar centjes en vooral op haar spullen. Het is, met dank aan de steunpakketten van de overheid, geen drama geworden. Hopelijk kunnen we in september een klein feestje geven, om aan het eind van het nieuwe voetbalseizoen onze 61-jarige verjaardag groots te vieren. Op zich wel grappig.”