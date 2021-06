Regio-Voetbal/Het Kontakt zoekt freelance-verslaggevers in Vijfheerenlanden/West Betuwe

Bij nieuwsblad Het Kontakt / Regio-Voetbal hebben we ruimte voor freelance-voetbalverslaggevers, met name in de regio Vijfheerenlanden / West Betuwe.

Ben jij iemand met meer dan gemiddelde belangstelling voor het regionale amateurvoetbal? En vind je het leuk om hierover te schrijven? Denk dan eens na over onderstaande uitdaging.

Ter uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar

Freelance voetbalverslaggevers

voor onze titel Het Kontakt Vijfheerenlanden (en eventueel ook voor onze titels in de Betuwe)

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag voor onze krant(en) en voor onze website Regio-Voetbal. Wezenlijk onderdeel zijn de wedstrijdverslagen, vooral op zaterdag. Je bezoekt een wedstrijd en belt na afloop trainers voor korte karakteristieken. Maar ook interviews, voorbeschouwingen en nieuwtjes vanaf de velden behoren tot je werkzaamheden.

Wie ben jij?

Iemand met affiniteit met het regionale amateurvoetbal. Je hebt een vlotte pen en schrijft foutloos Nederlands. Je bent enthousiast en je vindt het leuk om deel uit te maken van het team van Regio-Voetbal. Met plezier ga je in het weekend voor ons aan de slag.

Ervaring is niet per se noodzakelijk. Affiniteit met social media is een pre.

Voor je bijdragen ontvang je een passende beloning.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met hoofdredacteur Rick den Besten, e-mail: r.denbesten@kmp.nl, tel: 06-53410019.

Reageren? Mail dan naar: info@regio-voetbal.nl.