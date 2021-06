Zwaar NK-parcours eist in slotronde z’n tol voor Stefan Verhoeff

REGIO • Op het NK-wielrennen op de weg voor Beloften is Stefan Verhoeff als 37-ste geëindigd. Tot de laatste ronde had de Jan van Arckel-renner uit Groot-Ammers uitzicht op een klassering bij de eerste twintig.

Het NK kende de VAM-berg als scherprechter. Toen er door de favorieten werd aangevallen, ontstonden er meerdere breuken in het peloton. Stefan Verhoeff en zijn clubgenoot Yanne Dorenbos (Castricum) handhaafden zich in de voorste groep, Noël Luijten (Meerkerk) en Casper van der Woude (Westbroek) moesten daarentegen in de achtervolging.

Uiteindelijk maakte een sterke kopgroep van zeven de dienst uit. Daarachter een groep van elf renners, waaronder Stefan Verhoeff. Het zware parcours eiste echter in de laatste ronde z’n tol, waardoor Stefan terugzakte naar de derde groep.

De Jan van Arckel-renners wisten het zware NK alle vier uit de rijden. Stefan Verhoeff werd 37-ste, Yanne Dorenbos 44-ste, Casper van der Woude 64-ste en Noël Luijten 75-ste.