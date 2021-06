Fabio Jakobsen 29-ste op NK-wielrennen

REGIO • Fabio Jakobsen, die in het najaar zal starten in de Vuelta, heeft zondag het NK op de weg uitgereden. Op het parcours op en rond de VAM-berg eindigde de renner uit Heukelum als 29-ste, exact vier minuten achter de verrassende winnaar Timo Roosen.

De nummer 2 van het NK was al even verrassend: Sjoerd Bax uit Uppel. Zowel Jakobsen als Bax is nog altijd lid van RC Jan van Arckel.

Lexmonder Rens Tulner finishte op 7.07 als 37-ste. Jens van den Dool maakte lange tijd deel uit van de kopgroep, maar moest zijn inspanningen uiteindelijk bekopen en kreeg een DNF achter zijn naam. De Hoogbloklander verkeerde overigens in goed gezelschap, want onder anderen ook Tom Dumoulin en Mathieu van der Poel reden het NK niet uit.