Loes Adegeest (Jan van Arckel) pakt nationale tijdrittitel

EMMEN/REGIO • Jan van Arckel-renster Loes Adegeest uit Deventer is in Emmen nationaal kampioen tijdrijden in de categorie elite-zonder-contract geworden.

Hoewel ze zich niet specifiek op de tijdrit had voorbereid, wist ze toe te slaan. Het afwisselende parcours in combinatie met het nemen de nodige risico’s in de bochten bleek voor Adegeest een garantie voor succes.